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20 Temmuz 2023 Perşembe 16:49:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 16:49:00

Bolu Dağı Tüneli 70 metre daha uzatılacak

Kaynak: IHA

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Bolu'da düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısında konuşan Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, heyelan riskine karşı Bolu Dağı Tüneli tüplerinin İstanbul istikametine doğru 70 metre uzatılacağını açıkladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında İl Özel İdaresinde İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve yatırımları anlatmak üzere Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin söz aldı. Geçtiğimiz yıl 2 Nisan tarihinde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım durmuştu. Bölge Müdürü Aytekin, İstanbul istikameti kısmında uzatma çalışması yapılacağını açıkladı.

"DÜZCE TARAFINA DOĞRU TÜNEL 70 METRE DAHA UZAYACAK"

Heyelanın enerjisini kıracak bir yapı düşündüklerini dile getiren Aytekin, "Heyelanın enerjisini kıracak yapı düşünüyoruz. Projelendirdik, bunun da çalışmalarına başlayacağız. Flüt yapısını 70 metre uzatacağız. Düzce tarafına doğru tünel 70 metre daha uzayacak. Mümkün mertebe çalışmalarımızı yaparken ulaşımı aksatmayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden betonarme yapmayacağız. Tüplerin uzatılmasını beton değil çelik olarak düşündük. Çelik üretimi fabrikada yapılarak sahada montajı yapılacak. Çok daha kısa sürede imalatları yapılıyor. Bu yıl içinde en azından flüt yapısını tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Düzce Bolu dağı bolu dağı tüneli
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