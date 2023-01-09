Bolsonaro destekçileri Kongre'yi bastı... Brezilya'da kaos
Kaynak: İHA
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri Ulusal Kongre'yi bastı. Kongre salonuna ellerinde Brezilya bayrakları ile slogan atarak giren göstericilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Brezilya'da 30 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak'ta yemin etmesinin ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Ulusal Kongre'nin içine girerken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
BOLSONARO DESTEKÇİLERİ SEÇİM YENİLGİSİNİ KABUL ETMİYOR
Lula seçimi 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların yüzde 49,1'ini almıştı. Bolsonaro'nun yenilgiyi kabul etmeyen destekçileri, ülke genelinde haftalardır kışlaların önünde toplanarak silahlı kuvvetlerin duruma müdahale etmesini talep etmişti.
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