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Bölgenin en büyük girişimcilik etkinliği Take Off Girişim başvuruları uzatıldı
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11 Ağustos 2023 Cuma 22:07:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 22:07:00

Bölgenin en büyük girişimcilik etkinliği Take Off Girişim başvuruları uzatıldı

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off Girişim Zirvesi için başvurularının süresi 15 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Yerli ve yabancı girişim ekosisteminden katılımcıların bir araya getirilerek girişim ekosistemine katkı sağlanması ve Türkiye'nin bu alanda girişimciler ve yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığı zirve bu yıl Ankara ve İzmir'de de yapılacak. Pre Take Off olarak gerçekleştirilecek Ankara ve İzmir aşamalarında girişimler ön değerlendirme sunumlarını katılımcılarla buluşturacak. Final etkinliği ise Aralık 2023'te İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Take Off Girişim Zirvesinin zengin programında paneller, keynote konuşmaları, girişim sunumları yer alacak. Aynı zamanda potansiyel işbirliği görüşmeleri için yatırımcı, kurum ve girişimcilere birebir görüşme alanlarının sağlandığı zirve katılımcılara özel girişimcilik atölyeleri ve uluslararası network imkanı sunacak. 100'ü aşkın ülkeden her yıl binlerce başvuru alan, bu zamana kadar 600'den fazla girişimciye, 400'den fazla mentor ve yatırımcıya, 140 konuşmacıya ev sahipliği yapan Take Off bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olma özelliğini taşıyor. 2018 yılından bu yana 155 bin dolardan fazla ödül verilen zirvede bugüne kadar toplamda 1700 girişimci-mentor görüşmesi de gerçekleşti.

TAKE OFF'TA TOPLAM ÖDÜL 300 BİN DOLAR

Bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan Take Off toplamda verdiği 300 bin dolar ödül ile de dikkatleri çekiyor. Zirvenin Pre Take Off bölümünde yapılacak ön değerlendirme sunumlarında kendi kategorisinde birinci olan girişimler toplamda 2 milyon 250 bin TL nakdi destek kazanma hakkına sahip olurken girişimcilere nakdi ödülün yanı sıra:

* Pre-Take Off'ta ve İstanbul'da stant açma

* Pre-Take Off'ta kategorisinde birinci olan pre-mvp girişimcilere 75.000TL

* Pre-Take Off'ta kategorisinde birinci olan mvp girişimcilere 150.000TL

* İstanbul'da büyük ödül

* B2B görüşmeleri

* Uzman mentor görüşmeleri

* Yatırım toplantıları

* Girişim ekosisteminde yer alma

* Saygın konuşmacıları dinleme ve konferanslara katılma imkanı sunulacak.

Take Off Girişim Zirvesi ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.takeoffistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgi için: Orkestra İletişim

Hatice Güleç / [email protected]

Tuba Aydın / [email protected]

Etiketler : Take Off Girişimci İstanbul
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