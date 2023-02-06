Bölgede peş peşe artçı depremler!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı meydana geldi

DERPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

Bölgede meydana gelen artçı depremler şöyle:

Büyüklük:6.4 (Mw) Yer:Nurdağı (Gaziantep) Saat:04:26:49

Büyüklük:6.5 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep) Tarih:2023-02-06 Saat:04:36:28

Büyüklük:4.6 (Ml) Yer:Nurdağı (Gaziantep)

Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)

Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)

Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)

Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Gölbaşı (Adıyaman)

Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)