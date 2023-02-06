Bölgede peş peşe artçı depremler!
Kaynak: AA
Son dakika itibarı ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Doğu ve Güneydoğu illerinde peş peşe artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, bölgede en büyüğü 6,6 olan 32 artçı meydana geldi
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı meydana geldi
DERPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.
Bölgede meydana gelen artçı depremler şöyle:
Büyüklük:6.4 (Mw) Yer:Nurdağı (Gaziantep) Saat:04:26:49
Büyüklük:6.5 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep) Tarih:2023-02-06 Saat:04:36:28
Büyüklük:4.6 (Ml) Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)
Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)
Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:İslahiye (Gaziantep)
Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
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