  • BIST
    1362.8
  • Dolar
    8,3354
  • Euro
    10,0870
  • Altın
    476,6610
İstanbul
5 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme: KKTC'yi tanıyabilirler
HÜRKUŞ-C'de ihracat müjdesi
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu... İşte kazananlar
Guguk kuşu siyaseti
Ses kaydı yayınlandı! Çarpıcı iddia: Rusya engellemeye çalıştı
Meteoroloji'den flaş uyarı! Toz taşınımı ve sağanak geliyor
62 il ve KKTC'de FETÖ'ye operasyon! 532 kişiye gözaltı kararı
Saçlarını kazıttı
‘Yasak Elma' hikayesi bitti
Aramızda birliktelik yok
Huzuru doğada buldu
BEL AĞRISINA KARŞI EGZERSİZ TÜYOLARI
Çocukları etkileyen MIS-C'nin tedavisi mümkün
Kulak iltihabının suçlusu; kulaklık
Sağlık için tabaklarınız ‘renkli' olsun
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Nisan
Pedalı iyiliğe çeviriyorlar
Bakan Soylu'dan 6-8 Ekim olayları paylaşımı
Bakan Hulusi Akar: 31 terörist etkisiz hale getirildi
Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti
Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi
AKSUNGUR için yeni atış menzili hedefi: 45 kilometre
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
Başkan Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya devam edeceğiz
26 Nisan 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 11:00:00

Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme: KKTC'yi tanıyabilirler

ABONE OL

İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanıyabileceği iddia edildi.

İngiliz gazetesi olan Sunday Express önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Cenevre görüşmelerinde 60 yılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs adasındaki siyasi krize yapıcı çözümler getirmek için İngiltere'nin çaba göstereceğini dile getirdi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, İngiliz yetkililer KKTC'yi bir devlet olarak tanımayı düşünüyorlar.

İngiltere'nin Brexit süreciyle birlikte daha bağımsız bir hale geldiğini söyleyen gazete, Kıbrıs adası için, "Hem Rumlara hem de Türklere tarafsız bir gözle yaklaşabilir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı adada iki devletli çözüm planının arkasında durmaya çağırdı.

Bu tanınma gerçekleşirse KKTC vatandaşları İngiltere'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirebilecek. Ayrıca adaya turistik gezi düzenlemek isteyen İngiliz vatandaşlar da kolayca uçuşlar yapabilecekler.

Etiketler : Sunday Express KKTC vatandaşları İngiltere
Koronaya karşı serum takviyesi

Koronaya karşı serum takviyesi
Burak Sergen entübe edildi

Burak Sergen entübe edildi
Kanarya Adaları'na uçtu

Kanarya Adaları'na uçtu
FB'li Sosa'nın sanat aşkı

FB'li Sosa'nın sanat aşkı
Yaş gününde umut olmak istedi

Yaş gününde umut olmak istedi
‘Kovan' filmiyle Moskova'da

‘Kovan' filmiyle Moskova'da
Pozitif şok

Pozitif şok
Doğum gününü bağışladı

Doğum gününü bağışladı
Nereden geldiğini unutma

Nereden geldiğini unutma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER