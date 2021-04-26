Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme: KKTC'yi tanıyabilirler

İngiliz gazetesi olan Sunday Express önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Cenevre görüşmelerinde 60 yılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs adasındaki siyasi krize yapıcı çözümler getirmek için İngiltere'nin çaba göstereceğini dile getirdi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, İngiliz yetkililer KKTC'yi bir devlet olarak tanımayı düşünüyorlar.

İngiltere'nin Brexit süreciyle birlikte daha bağımsız bir hale geldiğini söyleyen gazete, Kıbrıs adası için, "Hem Rumlara hem de Türklere tarafsız bir gözle yaklaşabilir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı adada iki devletli çözüm planının arkasında durmaya çağırdı.

Bu tanınma gerçekleşirse KKTC vatandaşları İngiltere'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirebilecek. Ayrıca adaya turistik gezi düzenlemek isteyen İngiliz vatandaşlar da kolayca uçuşlar yapabilecekler.