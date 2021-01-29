Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma

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29 Ocak 2021 Cuma 20:08:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 20:09:00

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.

Etiketler : istanbul Boğaziçi Üniversitesi Kabe fotoğrafı
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