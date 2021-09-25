Boğaz'daki kazaların sebebi ne?

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan İstanbul Boğazı, sık sık gemi kazalarıyla gündemde. Son olarak iki kuru yük gemisi Yeniköy önlerinde, Boğaz'ın kuzey çıkışında da bir gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı. Bir kez daha İstanbul facianın eşiğinden döndü. Peki, Boğaz'da kazalar neden oluyor?

İstanbul Boğazı'ndan günde ortalama 105 gemi geçiyor ve her yıl yaklaşık 20 büyük deniz kazası yaşanıyor. 12 keskin dönüş noktası, Boğaz trafiğinde ortaya çıkan tehlikenin en büyük sebebi.

KAZALARIN BÜYÜK KISMI İNSAN HATASINDAN KAYNAKLANIYOR

Keskin dönüşler dışında da Boğaz'ın barındırdığı başka tehlikeler de var. Sarıyer açıkları, Emirgan ve Kanlıca arası, Rumeli Hisarı ile Kandilli arası çarpışma riskinin fazla olduğu bölgeler. Boğaz kenarındaki yapılara çarpma ve karaya oturma riskinin en fazla olduğu semtler ise Emirgan, Bebek ve Kuruçeşme.

Gemi kazalarının yüzde 85'i insan hatasından kaynaklanıyor. Bu olduğunda Boğaz'daki emniyet Üsküdar, Harem ve İstinye'de konuşlanan kurtarma römorkörleri ile sağlanıyor. Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Cahit İstikbal, konuyla ilgili şunları anlatıyor:

"Hemen bir kaza olduğu zaman bölgeye ulaşarak gerekli yardımı sağlıyorlar. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğümüz haftanın 7 günü, bu 3 ana unsurla beraber kılavuz kaptan, gemi trafik operatörleri ve römorkörlerle bu hizmeti sağlıyor."

Boğaz'dan geçen gemilerin sadece yüzde 65'i kılavuz kaptan bulunduruyor. Uzmanlara göre, kazaların önlenebilmesi için bu seviyenin yukarı çıkması şart.

Balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu mevsimlerde de kaza riski artıyor.