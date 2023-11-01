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01 Kasım 2023 Çarşamba 00:29:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 00:29:00

Boğaz'da gemi trafiğine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Kaynak: AA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir" bilgisi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilecek toplantılar kapsamında bugün Vahdettin Köşkü'nde bazı programların olacağı belirtildi.

Bu kapsamda bugün Üsküdar ve Çengelköy İskelesi'nde bazı programların düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : İstanbul emniyet Çengelköy İskelesi Boğaz trafiği
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