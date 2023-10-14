Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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