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Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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14 Aralık 2023 Perşembe 23:22:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 23:22:00

Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : düzensiz göçmenler Bodrum kurtarma Muğla açıkları
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