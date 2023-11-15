15 Kasım 2023 Çarşamba 16:51:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 16:51:00
BM'den Gazze açıklaması
Son Dakika haberleri... BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet boyutuna ulaşıyor, dünya bunu sarsıntı içinde izliyor. Bunun devam etmesine izin verilemez
BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet boyutuna ulaşıyor, dünya bunu sarsıntı içinde izliyor. Bunun devam etmesine izin verilemez
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