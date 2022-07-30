VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den ‘dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi' Türkiye'ye teşekkür
Afrodit yine evleniyor
7 yıllık aşkta mutlu son!
Aşk bitti dostluk baki
MİT'ten nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
"Terör örgütlerine kucak açılması müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz"
Çocuklarda kabızlığı önleyen tüyolar
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 30 Temmuz
Hicri yeni yıl bugün başlıyor
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz
Başkan Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı
Fas'ta 1700'den fazla mahkuma kraliyet affı
Dışişleri'nden Gürcistan'a helikopter kazası için taziye mesajı
Beyaz Saray: Tayvan'a karşı askeri hareketliliğin arttığına yönelik kanıt görmüyoruz
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı
İstanbul'a yılın ilk yarısında 6 milyon 755 bin 300 turist geldi
Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı
Avrupa'da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm
Blinken ve Lavrov savaşın başından beri ilk kez görüştü
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye büyük saygı gösteriyoruz
Çavuşoğlu: Terör örgütlerine kucak açılması müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz
Kentucky sellerle mücadele ediyor
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile görüştü
30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:18:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:18:00

BM'den ‘dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi' Türkiye'ye teşekkür

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, "dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi" olması dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Joyce Msuya'nın, Gaziantep ve Hatay'ı da kapsayan 5 günlük Türkiye ziyaretini tamamladığını, bu sürede yerinden edilmiş Suriyeli kadınların yanı sıra insani yardım ortakları, BM personeli, bağışçılar ve sınır ötesi yardım müdahalesine katılan Türk hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Haq, "Matsuya, insani yardım çalışmalarını desteklediği için Türkiye hükümetini alkışladı ve 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığı için dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olan Türkiye'ye teşekkür etti." ifadesini kullandı.

"Kuzeybatı Suriye'de 4,1 milyon insan, temel ihtiyaçlarını karşılamak için BM yardımına güveniyor." diyen Sözcü Yardımcısı, her ay Türkiye üzerinden gıda ve diğer yardımlarının Suriye'deki 2,4 milyon kişiye ulaştırıldığı bilgisini aktardı.

Farhan Haq, Güvenlik Konseyi'nin ek bir uzatma vermemesi durumunda Suriye'ye sınır ötesi yardımların 6 ay içinde kış mevsiminin ortasında sona ereceğine dikkati çekti.

Haq, Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın sınır ötesi yardım mekanizmasındaki "titiz izleme sürecini ve ortaya koyduğu farkı gördüğünü" vurguladı.

Joyce Msuya'nın 25 Temmuz itibarıyla Türkiye'ye gelerek Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların teslimat mekanizmasındaki çalışmaları yakından izleyeceği bildirilmişti.

Etiketler : bm türkiye teşekkür mülteci
Romantik yemek

Romantik yemek
Konser şıklığı

Konser şıklığı
Tekne keyfi

Tekne keyfi
Moskova çıkarması

Moskova çıkarması
9 yıl sonra bir aradalar

9 yıl sonra bir aradalar
İspanyol esintisi

İspanyol esintisi
Aşk bitti

Aşk bitti
40 bin kişilik koro

40 bin kişilik koro
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX