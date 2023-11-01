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01 Kasım 2023 Çarşamba 19:06:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 19:06:00

BM'den acil ateşkes çağrısı: "Ölüm kalım meselesi"

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ilan edilecek acil ateşkesin, milyonlar için ölüm kalım meselesi olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız bombardımanın şok edici olduğunu belirterek, "acil insani bir ateşkesin milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi" olduğunu duyurdu.

UNRWA'nın X sosyal medya resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız bombardımanı şok edici. Eşi görülmemiş bir yıkım, gözümüzün önünde yaşanan insani dram dayanılmaz. Acil bir insani ateşkes milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, UNRWA'dan yapılan ikinci bir paylaşımda da, Gazze'de yaşananların zorla yerinden edilme olduğu ve şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 670 bin insanın aşırı kalabalık durumdaki BM'ye ait 150 yapıya sığındığı ifade edildi.

Etiketler : BM GAZZE FİLİSTİN
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