  • BIST
    1113.41
  • Dolar
    7,4882
  • Euro
    8,9032
  • Altın
    472,7660
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Netanyahu taahhüt etti: Başka ülkelerde İsrail'le normalleşecek
Libya Hükümeti'nden Paris iddiaların yalanladı: Kesinlikle olmayacak
Tolgay Arslan'ın yeni adresi belli oldu
Fransa'da 6 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası
Sudan Hükümeti'nden BAE yalanlaması
Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısı geldi
Hobi olarak başladı şimdi kilosunu 700 bin liraya satıyor
MİT ve Emniyet Van'da düğmeye bastı! 2 FETÖ'cü gözaltına alındı
Dolandırıcılara 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
İstanbul Ümraniye'de martı operasyonu! Ev sahibi ölüme terk etti, itfaiye kurtardı
BM'de bir ilk yaşanacak! Bozkır görevini devralıyor
Sanan Mustafayev: Yükselen fiyatlarla birlikte artan sahteciliğe dikkat
Yunan Cumhurbaşkanı, Türkiye sorusu karşısında geri adım attı
İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu
Japon savunma bakanından dikkat çeken 'UFO' talimatı
Çin Devlet Başkanı Şi: İç işlerimize karışmayın
Bahreyn: İsrail'le normalleşme ülkenin çıkarlarını koruyacak
Rus heyeti Ankara'ya geliyor
ABD'nin güney eyaletleri Sally Kasırgası'na hazırlanıyor
İzmir'de kaçak kazı için kuyuya giren iki kişi zehirlendi
Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 9 kişi kurtarıldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel siyaseti bırakıyor
İran'ın Uluslararası Adalet Divanında ABD'ye karşı açtığı davada duruşmalar başladı
50 yıl önce babası, şimdi de oğlu aynı traktörün altında kalarak can verdi
15 Eylül 2020 Salı 08:26:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 08:26:00

BM'de bir ilk yaşanacak! Bozkır görevini devralıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler'de Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır, bugün görevini resmen devralıyor. Bozkır'ın görevi 2021 yılının Eylül ayına kadar devam edecek.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, görevini bugün devralıyor. Genel Kurul'da 178 ülkenin desteğini alarak Türkiye'den BM Genel Kurulu Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, yeni görevine bugün başlıyor.

Bozkır, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devralacak.

BM, bu yıl 75. yıl dönümünü kutlarken, 193 ülkenin temsil edildiği örgütün 75. Genel Kurul Başkanlığını da Volkan Bozkır yürütecek.

Genel Kurul'da 178 ülkenin desteğini alarak Türkiye'den BM Genel Kurulu Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.

BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor.

Dünya liderlerini her yıl eylül ayında BM Genel Merkezi'nde bir araya getiren Genel Kurul Görüşmeleri ise bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşecek, 22 Eylül'de başlayacak üst düzey görüşmelere devlet ve hükümet başkanları video mesaj yoluyla katılacak.

- BOZKIR'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.

Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak yer aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babası.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER