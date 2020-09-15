BM'de bir ilk yaşanacak! Bozkır görevini devralıyor

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, görevini bugün devralıyor. Genel Kurul'da 178 ülkenin desteğini alarak Türkiye'den BM Genel Kurulu Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.



Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, yeni görevine bugün başlıyor.



Bozkır, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devralacak.

BM, bu yıl 75. yıl dönümünü kutlarken, 193 ülkenin temsil edildiği örgütün 75. Genel Kurul Başkanlığını da Volkan Bozkır yürütecek.

Genel Kurul'da 178 ülkenin desteğini alarak Türkiye'den BM Genel Kurulu Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.

BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor.

Dünya liderlerini her yıl eylül ayında BM Genel Merkezi'nde bir araya getiren Genel Kurul Görüşmeleri ise bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşecek, 22 Eylül'de başlayacak üst düzey görüşmelere devlet ve hükümet başkanları video mesaj yoluyla katılacak.

- BOZKIR'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.

Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak yer aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babası.