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03 Temmuz 2023 Pazartesi 20:35:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 20:35:00

BM şaşırtmadı: İşgalci İsrail'in saldırılarını kınamaktan kaçındılar!

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıları kınamaktan kaçınarak itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, İsrail'in Cenin baskınına ilişkin soruları yanıtladı.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları BM'nin kınayıp kınamayacağının sorulması üzerine Haq, "Yoğun nüfusun bulunduğu bölgelere silahlı saldırı düzenlenmesi kabul edilemez. Bunu birçok kez dile getirdik." ifadesini kullandı.

"Tüm yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların durmasını istiyoruz." diyen Haq, ısrarlı sorulara rağmen İHA saldırılarını kınamaktan kaçındı.

Haq, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, "İsrail'in güvenlik operasyonları gerçekleştirme hakkı bulunuyor ancak bunu sivil kayba neden olmadan ve sivil altyapılara zarar vermeden gerçekleştirmeli." şeklinde konuştu.

Filistin halkının kendini koruma hakkı bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise Haq, "Tüm halkların kendini koruma hakkı bulunuyor. Biz sadece sahada gerginliğin düşürülmesini istiyoruz." dedi.

Haq, "İsraillilerin ölmesini kınayan BM, Cenin saldırısını neden kınamıyor?" sorusu üzerine ise geçen haftalarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı yazılı açıklamada her türlü şiddeti kınadığını anımsattı.

ÖZEL KOORDİNATÖR DE KINAMADI

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland da saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, artan gerginliğin çok tehlikeli olduğuna işaret etti.

Wennesland, 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek, "İsrail'in askeri operasyonu aylardır artan gerginliğin ardından geliyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da durumun ne kadar değişken, öngörülemez olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Herkesin sivil halkı koruma yükümlülüğü var." ifadesini kullandı.

Tüm taraflarla iletişimde olduğunu kaydeden Wennesland, gerginliğin acilen azaltılması ve Cenin'e insani yardım sağlanmasına olanak tanınması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'DEN CENİN'E SALDIRI

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmişti. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

Etiketler : BM İsrail işgali Batı Şeria Cenin saldırıları itidal çağrısı
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