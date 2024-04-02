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02 Nisan 2024 Salı 20:42:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 20:42:00

BM: Orta Doğu'da gerginliğin daha büyük alana yayılmasından çok endişe duyuyoruz

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınmasıyla ilgili Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere işaret ederek, bölgedeki gerginliğin çok daha geniş alana yayılmasından büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınmasıyla ilgili Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere işaret ederek, bölgedeki gerginliğin çok daha geniş alana yayılmasından büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in olayın ardından yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren Dujarric, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Guterres'i aradığını aktardı.

Dujarric, Genel Sekreter'in irtibatlarını sürdüreceğini belirterek "Bölgede mevcut gerginliğin çok daha büyük bir alana yayılmasından çok endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

- İRAN'IN SURİYE'DEKİ BÜYÜKELÇİLİK YERLEŞKESİNİN HEDEF ALINMASI

İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de yaşamını yitirdiği ve toplam ölü sayısının 13 olduğu ifade edilmişti.

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.

Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

Etiketler : bm ortadoğu gerginlik Birleşmiş Milletler
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