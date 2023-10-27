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27 Ekim 2023 Cuma 21:41:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 21:41:00

BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsral'in Gazze katliamında hayatını kaybeden Filistinli sayısına ilişkin yaptığı açıklamada rakamların gerçek olmadığına dair bir gösterge olmadığını duyurdu.

BM, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin güncel verilerini Gazze'deki Sağlık Bakanlığından aldıklarını belirterek "Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair bir gösterge yok." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğinden emin olduğunu ancak Filistinlilerin bu konuda açıkladığı rakamlara güvenmediğine ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine Dujarric, BM'nin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerini kullandığını, sahada ise 13 bin BM personeli bulunduğunu belirtti.

Dujarric, "Sahada ne olup bittiğine dair gerçekçi bir durum değerlendirmemiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair bir gösterge yok." diyen Dujarric, BM'nin tam olarak rakamları teyit etme imkanı bulunmadığına ancak BM'ye bağlı sağlık tesisleri ve sığınaklara bakıldığında, durumun ciddiyetinin açıklık kazandığına işaret etti.

ABD Başkanı Biden, "Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair hiçbir fikrim yok. Masumların öldürüldüğüne eminim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimlerini ve kimlik bilgilerini açıklamıştı.

Etiketler : BM Filistin Stephane Dujarric
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