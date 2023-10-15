BM Barış Gücü karargahına roket isabet etti

Lübnan'ın güneyindeki Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ana karargahına bir roket isabet ettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro ile saldırı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyinde yer alan Nakura'daki karargahına bir roketin isabet ettiğine yer verilen haberde, Mikati'nin Lazaro'dan saldırı hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Mikati'nin, UNIFIL ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

Haberde, roketin İsrail'den mi yoksa Lübnan'dan mı fırlatıldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

