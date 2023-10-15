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BM Barış Gücü karargahına roket isabet etti
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15 Ekim 2023 Pazar 18:09:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 18:09:00

BM Barış Gücü karargahına roket isabet etti

Kaynak: AA

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Lübnan'da bulunan Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ana karargahına bir roket isabet etti.

Lübnan'ın güneyindeki Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ana karargahına bir roket isabet ettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro ile saldırı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyinde yer alan Nakura'daki karargahına bir roketin isabet ettiğine yer verilen haberde, Mikati'nin Lazaro'dan saldırı hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Mikati'nin, UNIFIL ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

Haberde, roketin İsrail'den mi yoksa Lübnan'dan mı fırlatıldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Etiketler : UNIFIL Roket saldırısı Ana karargah
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