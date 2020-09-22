BM 75. Genel Kurulu başladı! Kurulun ilk Türk Başkanı Volkan Bozkır'dan flaş açıklamalar
BM'de 75'inci Genel Kurul toplantısı düzenleniyor. Toplantının açılış konuşmasını Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır gerçekleştirdi. Bozkır dünyanın önemli sorunlarına değindi.
İlk Türk Genel Kurul başkanı olan Bozkır'ın konuşmalarında pandemi, mülteci krizine ilişkin çalışma planlamalarına değindi. Kolektif bir çalışma sorumluluğunun bulunduğunu belirten Bozkır, başkanlık dönemi içerisinde İnsani Yardım konusunu öne çıkartarak, hukuk konularında daha çok çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
PANDEMİYLE MÜCADELE
Özellikle koronavirüs sürecinde yaşananlarla el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Volkan Bozkır, aşılara adil bir şekilde ulaşılması ve hastalıkla mücadele noktasında çalışmaları hep birlikte yapacaklarını belirtti.
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