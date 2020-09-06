Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kaynak: AA
Bitlis'te devam eden terör operasyonları nedeniyle 24 köy ve mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis'te 24 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yarönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Harmanyeri, Karaca, Konalga, Kaşıklı, Kayalıbağ, Cevizdalı köyleri ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 01.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa sokma yasağı ilan edilmiştir."
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