16 Ekim 2020 Cuma 17:14:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 17:14:00
Bitlis'te PKK'ya ait 9 adet el bombası ele geçirildi
Kaynak: DHA
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Jandarma ekiplerimiz Bitlis'te düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 9 adet el bombası ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. "Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Volkan 2020-175" adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sonucu 9 el bombası ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
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