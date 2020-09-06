Bitlis'te SİHA ile operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, J-SİHA ile Bitlis'te 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de hava destekli terör operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çoğu gitti, azı kaldı... Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı." ifadelerini kullandı.
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