Bisse bu Babalar Günü'nde 'Bissenlegüçlüyüz' ve 'BisseninYanındayız' dedi!

#BissenleGüçlüyüz mesajıyla yayınlanan reklam filmi mağaza çalışanlarının aileleriyle birlikte yapıldı. Bisse bu kampanyadasında çalışanlarına verdiği değeri öne çıkartarak çalışanlarına güzel bir sürpriz yapmış oldu.

#BisseninYanındayız sloganıyla yayınlanan reklam filminde ise markadan bağımsız atılan babalarına hediye almak isteyen 43 gencin sesine kulak verildi. 43 babanın sevincine ortak olundu. 3 nesildir her babalar gününde biz senin yanındayız mesajı vurguladı.



