"Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız" Başkan Erdoğan: Bunlara vatanımızı böldürtmeyeceğiz
Başkan Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz
Dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri bize sökmez. Biz CHP'ye, İP'e, PKK'ya ülkemizi böldürtmeyeceğiz
Bizi Alevi-Sünni, Türk-Kürt diyerek ayırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz
Ne diyorlar; Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış, Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış!
Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktığı sürece dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri sökmez
Okuduğumuz bir şiir yüzünden bizi haksız şekilde cezalandırdıklarında Kırklareli bizi misafir etti. Biz o kara günleri hiçbir zaman unutmadık
Bizi attıkları o zindan yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu. Partimizin ufkunu burada çizdik. 3 Kasım 2002'de Anadolu İhtilali'ni gerçekleştirdik
Ayrıntılar geliyor...