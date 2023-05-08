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Başkan Erdoğan: Bunlara vatanımızı böldürtmeyeceğiz
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08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:48:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:48:00

"Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız" Başkan Erdoğan: Bunlara vatanımızı böldürtmeyeceğiz

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Başkan Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz

Dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri bize sökmez. Biz CHP'ye, İP'e, PKK'ya ülkemizi böldürtmeyeceğiz

Bizi Alevi-Sünni, Türk-Kürt diyerek ayırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz

Ne diyorlar; Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış, Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış!

Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktığı sürece dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri sökmez

Okuduğumuz bir şiir yüzünden bizi haksız şekilde cezalandırdıklarında Kırklareli bizi misafir etti. Biz o kara günleri hiçbir zaman unutmadık

Bizi attıkları o zindan yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu. Partimizin ufkunu burada çizdik. 3 Kasım 2002'de Anadolu İhtilali'ni gerçekleştirdik

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan miting kırklareli
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