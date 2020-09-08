08 Eylül 2020 Salı 12:38:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 12:38:00
Birleşmiş Milletler'den 'Kaşıkçı' açıklaması
Birleşmiş Milletler, Kaşıkçı cinayeti yargılama sürecinin şeffaf olmadığını ve verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını bildirdi.
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