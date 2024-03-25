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25 Mart 2024 Pazartesi 13:52:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 13:52:00

"Birileri ülkemizi kazanımlarından etmek istiyor" Başkan Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye'dir

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Başkan Erdoğan, "Birileri ülkemizi kazanımlarından etmek istiyor, mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat'ta düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla her zaman hatırlayacağız.

Şu muhteşem katılım, ihtişam Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını açıkça ortaya koyuyor.

Resmi rakamı aldım, alanda 45 bin kişi var.

İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek. İstanbul'daki hemşehrilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum.

Milletimizin dünyanın bu müstesna coğrafyasındaki varlığımızdan öylesine rahatsızlar ki aradan bin yıl geçmiş olmasına rağmen kinleri hala dipdiri. Bu gerçeği bizzat yüzümüze söyleyen Batılı devlet adamları gördük.

Türkiye, maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir.

Muhalefetin bugünkü halini görüyorsunuz. Acınacak halleri var. Birbirlerini yemekten, dönüp de ülkenin haline, bölgemizde yaşanan gelişmelere, küresel yükseliş ve düşüşlere bakacak halleri yok.

Birileri 31 Mart seçimlerine neden bu kadar önem verdiğimizi soruyor. Bizim siyasetimizin merkezinde millet var.

DEM'le girdikleri ittifakı görüyorsunuz. DEM, partiymiş gibi davranan örgüt aparatıdır. Bu parti Kandil tarafından yönetiliyor.

31 Mart'tan sonra ülkemiz bu çorak ve çarpık muhalefet anlayışının da tasfiyesine şahitlik edecektir.

Emeklilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2-5 Nisan'da hesaplarda olacak.

İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var.

Tokatlı çiftçilerimize yaklaşık 26 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik.

TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN GERÇEK BELEDİYECELİK

İşte Tokat'a yapılan hizmetler...

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan tokat miting
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