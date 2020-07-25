BirGün Gazetesi yazarından rezil paylaşım! Ayasofya'yı hazmedemedi
Türkiye, Ayasofya'nın 86 yıl sonra aslına dönmesini büyük sevinçle karşılarken BirGün gazetesi yazarı İbrahim Varlı'dan skandal bir paylaşım geldi..
Ayasofya'nın 86 yıl sonra asli hüviyetine kavuşmasını hazmedemeyen zihniyet Müslümanlara nefret kusmaya başladı. BirGün gazetesi yazarı İbrahim Varlı tarihi günün sevincini yaşayan sarıklı cübbeli insanların videosunu paylaşarak skandal ifadeler kullandı..
350 bin kişinin Ayasofya'da cuma namazını kılması ve sonrasında yaşanan sevinç gösterilerini Birgün gazetesi yazarı İbrahim Varlı hazmedemedi. Hala eski Türkiye hayalinden uyanamamış olan Varlı, Yunan'ın dahi kullanmadığı ifadeleri Müslümanları aşağılamak için sarf etti. Varlı, Twitter'dan paylaştığı videoda "Ayasofya çıkışı... Bu yobazlar sanıyorlar ki memleketi onlara bırakacağız.."dedi.
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