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05 Kasım 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 11:00:00

Birbirinden kaçan kaçana

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Ünlüleri buluşturan parti, eski sevgililerin karşılaşmasına sahne oldu. Uraz Kaygılaroğlu'yla Berrak Tüzünataç ve Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı adeta köşe kapmaca oynadı.

Ünlüleri buluşturan parti, eski sevgililerin karşılaşmasına sahne oldu. Uraz Kaygılaroğlu'yla Berrak Tüzünataç ve Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı adeta köşe kapmaca oynadı.

Son dönemin popüler oyuncuları özel bir etkinlikte bir araya geldi. Keyifli geçen organizasyonda eski sevgili olan isimler karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadı. Bir zamanlar birlikte olan Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ve Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı yan yana gelmemek için büyük çaba sarf etti. Geçtiğimiz haftalarda Adana'da Altın Koza Film Festivali'nde Burak Deniz'in sözlü saldırısına uğradığını söyleyen Nilperi Şahinkaya da olay sonrası ilk kez oyuncuyla aynı ortamda denk geldi. Olayı yargıya taşıyan Şahinkaya, gecede Burak Deniz'i görmezden geldi. Adana'da bir restoranda Şahinkaya ile sevgilisi Yusufi arkadaşlarıyla masada otururken, alkolü fazla kaçırdığı söylenen Deniz'in taşkınlık çıkardığı ve oyuncuya küfürler ettiği iddia edilmişti. İkili mahkemelik olmuştu.

Etiketler : ünlü uraz kaygılaroğlu organizasyon
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