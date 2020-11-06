Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcısı Burak Sağyaşar'ın Vahide Perçin'e veda mesajı gündem oldu
‘Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar, yapımdan ayrılan Vahide Perçin'e sosyal medyadan veda etti.
‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar, yapımdan ayrılan Vahide Perçin'e sosyal medyadan veda etti. Birlikte çekilmiş karelerini paylaşan Sağyaşar, “Vahide ablam.. Birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyum. Kattığın her değer için teşekkür ederim. Eline yüreğine sağlık. Şimdi yeni yolculuklara” dedi. Perçin’in diğer rol arkadaşı Murat Ünalmış da ‘’Her şeyiyle örnek bir insansın. Seninle oynamak çok özeldi’’ mesajını yazdı.
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- Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcısı Burak Sağyaşar'ın Vahide Perçin'e veda mesajı gündem oldu