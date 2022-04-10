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10 Nisan 2022 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 07:45:00

Bir ülke daha SİHA için geliyor! "Erdoğan'dan söz aldık"

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Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "İki gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğim görüşmede Türkiye'den Bayraktar almak istediğimizi söyledim. Erdoğan bana bunları alabileceğimize dair söz verdi." ifadesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı tekrar geri alma sürecindeki yıldızı parlayan, Bayraktar, Ukrayna Savunması'nda da gündem olmaya devam ediyor. Adına şarkılar yazılan Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) bir başka ülkenin daha hava filosuna katılıyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den Bayraktar'ı resmen istedi. Sırbistan Ordusu'nun Pasuljanski Livadi'de düzenlediği "Ateş Kalkanı 2022 Tatbikatı" sonrasında basına açıklamada bulunan Vucic, ülkesinin Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacağını dile getirdi.

"İki gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğim görüşmede Türkiye'den Bayraktar almak istediğimizi söyledim" diyen Vucic, "Erdoğan bana bunları alabileceğimize dair söz verdi. Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" dedi.

"ÇİN SİHA'SINDAN DAHA YIKICI"

Vucic'e göre Sırp Ordusu "Sparrow" insansız hava araçlarına ve daha az yıkıcı güce sahip CH92'ye sahip, ancak daha büyük yıkıcı güce sahip CH95 uçaklarının tedarik edilmesi gerekecek. 2010 yılında Vucic ilk kez Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 SİHA ile ilgilendiklerini açıklamıştı. 2 yıl önceki açıklamasında Vucic, "İHA sistemlerine çok ilgi duyuyoruz ve gelecekte kesinlikle daha fazlasını alacağız. Türk tarafı ile bir anlaşmaya varacak mıyız, göreceğiz. Her halükarda bunlar çok iyi İHA'lar, Türk üreticileri övmek zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.

Sırbistan 2020 yılında Sırbistan Çin yapımı Rainbow CH-92A insansız hava araçlarını teslim almıştı. Belgrad'ın yakınlarındaki Bataitsa Askeri Havaalanı'nda görüntülenen Çin SİHA'sından Sırbistan'ın filosunda 9 ile 15 arasında olduğunu ifade ediliyor. Sırbistan'ın Bayraktar'ı talep etmesinin Ukrayna'nın taleplerini etkileyip etkilemeyeceği ise bilinmiyor. Öte yandan Sırbistan Yönetimi, Ukrayna'nın işgali sürecinde Rusya'nın yanında olduğu mesajını vermişti. Kremlin'in son dönemde Bayraktar SİHA'larının Ukrayna Savaşı'ndaki başarılarının artmasıyla birlikte Türkiye'ye tepkilerini artırdığı gözleniyor.

Etiketler : Ukrayna Savunması İHA SİHA BAYRAKTAR
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