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06 Aralık 2023 Çarşamba 22:22:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 22:22:00

Bir ülke daha PKK'yı terör örgütü listesine ekledi

Kaynak: AA

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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın, terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıkladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı" vurgulandı.

Elçilik açıklamasında, "Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur." ifadesi kullanıldı.

- PKK, ULUSLARARASI TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDE YER ALMAMIŞTI

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği "Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri" listesi ile "Genel Eğilimler" grafiğinde, terör örgütü PKK'ya yer verilmemişti.

El-Kaide, Boko Haram, El-Şebab, DEAŞ, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası terör örgütlerinin yer aldığı listede PKK'ya yer verilmemesi dikkati çekmişti.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan PSIA yetkilisi, kuruluşun güncel "Terörizm Bölgesel Durum" kataloğunun Türkiye bölümünde, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve El-Kaide'ye ilişkin geçmiş ve güncel bilgilere yer verildiğini açıklamıştı.

PSIA'nın, "2022 Uluslararası Terörizmin Durumu" grafiğinde de Kasım 2022'de PKK'nın İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği saldırının detayları yer almıştı.

Etiketler : Japon Büyükelçilik Ankara PKKnın dahil olduğu listeler
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