Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA alıcısı oldu

Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA alıcısı oldu

Türk savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar TB2 SİHA, bir ülkenin daha envanterine giriyor.

BAYKAR Savunma tarafından yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesi imzalandığı ifade edildi.

Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13'e ulaştı.

BAYKAR Savunma, imzalanan ihracat sözleşmesini resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

BAYKAR tarafından yapılan paylaşımda, "Bir ülkeyle daha Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu." ifadelerine yer verildi.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'NIN İHRACAT BAŞARISI

Muharebe sahasındaki başarısını tüm dünyaya duyuran Bayraktar TB2 SİHA, birçok ülkenin dikkatini çekti.

Bu kapsamda Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Polonya, Türkmenistan ve Kırgızistan Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA tedarik ederken, Irak ise TB2 SİHA'nın alınması için Türkiye ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Bunun yanı sıra, Letonya, Arnavutluk, Macaristan, Fas ve Etiyopya'nın TB2 SİHA'lara yakından ilgi duyduğu biliniyor.

BAYRAKTAR TB2 SİHA

Bayraktar TB2 SİHA; Libya, Azerbaycan ve Suriye'de yakalamış olduğu başarılar ve elektronik harp kapasitesi sayesinde bütün dünyanın ilgisini üstüne çekmiş durumda.

BAYKAR tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan, bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisi olarak öne çıkıyor. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşuyor. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem, yerli ve millî olarak üretildi.

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı; keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı olarak biliniyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. 250 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak görev yapıyor. Şu anda 110 adet Bayraktar S/İHA Platformu envanterde Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyor. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi (27 saat 3 dakika) ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırdı. Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyor.

Keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem; millî akıllı mühimmatlar ROKETSAN MAM-L ve MAM-C'nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru oldu. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı "gör-ve-vur" özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistem olarak geliştirildi. Sistem, bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutuyor.

Kaynak: Baykartech