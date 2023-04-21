Bir parti daha Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı

Bir parti daha Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı

Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, Akit TV'ye konuk oldu.

Özaçıkgöz, partisinin seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıkladı.

Çetin Özaçıkgöz, "20 yıllık tecrübesi olan sayın cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesinden yanayız" dedi.

Özaçıkgöz, Erdoğan'a bir mektup yazarak desteklerini ilettiklerini ve bu destek karşılığında herhangi bir talepte bulunmadıklarını belirtti.