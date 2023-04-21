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21 Nisan 2023 Cuma 08:38:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 08:38:00

Bir parti daha Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı

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Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, Akit TV'ye konuk oldu.

Özaçıkgöz, partisinin seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıkladı.

Çetin Özaçıkgöz, "20 yıllık tecrübesi olan sayın cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesinden yanayız" dedi.

Özaçıkgöz, Erdoğan'a bir mektup yazarak desteklerini ilettiklerini ve bu destek karşılığında herhangi bir talepte bulunmadıklarını belirtti.

Etiketler : Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz Çetin Özaçıkgöz
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