Bir metrekarelik dükkanda 64 yıl

Gaziantep'te 64 yıl boyunca bir metrekare genişliğindeki dükkanında tenekecilik mesleğini sürdüren 84 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, çöpe gidecek malzemelerden üretim yapıyor. Müşterilerini içeriye alamadığı dükkanında ilerlemiş yaşına rağmen çekiç sallayan Erkabalcı, tatlı kalıbı, ibrik, kumbara, mangal ve huni üretiyor.

Sabah erkenden başlayarak akşam saatlerine kadar çalışan Erkabalcı, hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de geçimini sağlıyor. Dinç görünümüyle dikkati çeken Erkabalcı, topladığı tenekelerin geri dönüşümünü sağladığını da söyledi.

Çalışmayı sevdiğini ifade eden Erkabalcı, şunları kaydetti: "1960 yılından bu yana aynı dükkanda ustalık yapıyorum. Allah'a şükür şikayetim yok. Eşimiz, dostumuz bizi burada ziyaret ediyor. Tenekeleri toplayarak huni yapıyorum. Aynı zamanda 1. sınıf kalitede tatlı kalıpları yapıyorum."

Müşterilerine yaptığı ürünleri de tanıtan Erkabalcı, tenekeciliğin son temsilcilerinden olduğunu, kentteki usta sayısının oldukça azaldığını vurguladı.

Erkabalcı'nın 5 yıllık komşusu esnaf Ömer Kuşçu ise komşusunun her zaman çalıştığını ve hiç boş dururken görmediğini anlattı.