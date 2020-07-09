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09 Temmuz 2020 Perşembe 14:29:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 14:29:00

Bir ilimizde düğünlere süre kısıtlaması getirildi!

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Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, düğünlere süre kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, düğün tek günle sınırlı olacak ve belirtilen saatler dışındaki kutlamalara müsaade edilmeyecek.

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, düğünlere süre kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde yeni kararlar alındığı belirtildi. Kentte son günlerde diğer illerden gelenlerden kaynaklı vaka artışı olduğuna işaret edilen açıklamada, fiziki mesafe kuralı gibi salgın tedbirleri ihlal edilerek düğünlerin yapıldığı, bunun, vatandaşların sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atılmasına yol açtığı vurgulandı.

Düğün törenlerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla bazı yeni kararlar alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden düğünlerle ilgili getirilen saat sınırlaması 10.00 ila 23.00 arası olacak ve aynı günde düğün ve bununla ilgili diğer etkinlikler bitecek. Düğün tek günle sınırlı olacak. Bu saatler dışındaki kutlamalara müsaade edilmeyecek."

Açıklamada, kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı belirtildi. 

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