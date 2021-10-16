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16 Ekim 2021 Cumartesi 23:21:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 23:21:00

Bir il daha aşılamada mavi kategoriye geçti

Kaynak: TRT Haber

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Bolu, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorideki iller arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı uygulanan ikinci doz aşı oranında Bolu'nun da mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

"GEÇ KALMAK, RİSK ALMAKTIR"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bolu'da ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bolu mavi iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır."

Koca bir diğer mesajında ise Diyarbakır ve Batman'ın yüzde 55'in üzerine çıktığını ve turuncu kategoride olduğunu belirterek aşı vurgusu yaptı.

'TEDBİRLER GRİBAL ENFEKSİYONLARI DA BÜYÜK ORANDA AZALTTI'

Kovid-19 tedbirlerinin geçen yıl gribal enfeksiyonlarını büyük oranda azalttığına işaret eden Koca şu paylaşımı yaptı:

"Belirtileri Kovid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın."

Etiketler : bakan koca mavi kategori kovid 19 Sağlık Bakanı
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