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Bir haftada 1390 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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06 Mayıs 2023 Cumartesi 22:25:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 22:25:00

Bir haftada 1390 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kaynak: AA

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Göç İdaresi Başkanlığı, son bir haftada 1534 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1390'ının sınır dışı edildiğini ve yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 35 bin 131'e ulaştığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 28 Nisan-4 Mayıs arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre, söz konusu tarihler arasında 2 bin 280 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 77 bin 261 oldu.

Yurt genelinde 455'i Afgan, 28'i Pakistanlı, 1051'i ise diğer uyruklardan 1534 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 340'ı Afgan, 7'si Pakistanlı ve 1043'ü diğer uyruklardan 1390 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından buyana 11 bin 326'sı Afgan, 1726'sı Pakistanlı ve 22 bin 79'u diğer uyruklardan 35 bin 131 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 259'u Afgan, 1812'si Pakistanlı ve 10 bin 223'ü diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 294 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1593 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

Etiketler : düzensiz göçmen Yılbaşı sınır dışı
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