Bir günde 40 fabrika ve bir teknoloji merkezi açıldı

Bir günde 40 fabrika ve bir teknoloji merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla düzenlenen, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni" Ataşehir'de yapıldı.

Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji Merkezi ve 4 milyar TL’lik yatırımla 4 bin kişiye istihdam sağlayan 40 fabrika törenle açıldı.

5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek

MESS Teknoloji Merkezi 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilirken, merkezde, yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verilebilecek.

Türkiye’nin en kapsamlı "Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı"nı sunacak merkezde, eğitimler; yöneticiler, mühendisler, operatörler olmak üzere her seviyeden çalışanı kapsamasıyla benzer programlardan ayrışıyor.

5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek. İşletmelerin dijtal dönüşümde hangi aşamada olduklarının tespit edilmesi de verilen hizmetler arasında bulunuyor.

İşletmelerin, dönüşüm sürecinde ilerlemesi için bir yol haritası da çıkarılıyor. Bu hizmet, dünyadaki en büyük "sanayide dijital dönüşüm" çalışması olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan ikinci büyük yatırım, Kocaeli’nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu açılışı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferansla Kocaeli'ye bağlanarak buradaki açılışları gerçekleştirdi.

MESS Teknoloji Merkezi'nin yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de sürpriz yaptı. Erdoğan'a "açılış butonu" Boston Dynamics markalı bir robotun sırtında geldi. Erdoğan, robotun sırtındaki tablette bulunan açılış butonunu "Ya Allah Bismillah" diyerek tıkladı.