Bir çok ülke yardım kampanyalarıyla depremzedelerin yanında

Bir çok ülke yardım kampanyalarıyla depremzedelerin yanında

Kuveyt resmi televizyonunda saat 12.00'da başlayacak programda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenlenecek.

Kuveyt Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma Bakanı ve aynı zamanda Kadın ve Çocuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mühendise Mey el-Bağli, ülkesinin haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, yardım kampanyasının Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatının ardından planlandığını belirtti.

Yardım kampanyasının Dışişleri ve Enformasyon Bakanlıklarının işbirliği ile Kuveyt resmi televizyonunda düzenleneceğini kaydeden Bağli, söz konusu kampanyanın 12.00'den 00.00'a kadar devam edeceğini aktardı.

Katar Televizyonu da dün depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir yardım kampanyası düzenlemişti.

KOLOMBİYA



Kolombiya halkı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyasına katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) binasına getirilen yardımlar, görevli ve gönüllüler tarafından titizlikle paketleniyor.

Kolombiya vatandaşları, düzenlenen kampanyaya büyük ilgi göstererek kısa süre içerisinde yüzlerce paketi TİKA binasına getirdi. Yoğun yardımlar nedeniyle TİKA'nın kapasitesinin tamamen dolması üzerine getirilen koliler Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine yönlendirildi.

Çeşitli bağışlarda bulunan Kolombiyalı Carmen Lopez yaptığı açıklamada, olanların kendisini çok üzdüğünü belirterek "Bu zor ve kederli zamanda insanın destek olduğunu hissettirmesi çok önemli, orada yaşananlar beni çok etkiledi, dayanma gücü diliyorum." ifadesini kullandı.

Duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Flower Matere de "Bu hepimizin başına gelebilirdi, bunu kalpten söylüyorum, gerçekten olanlar beni çok üzdü. İnşallah nice güzel kalpli birçok insan yardım eder." diye konuştu.

Bir miktar elbise bağışında bulunan Bernardo David ise Türkiye ile dayanışma için burada olduklarını dile getirerek, "Benzer olay 1983'te Popayan depreminde ailemin başına geldi. Büyük bir sevgi ve aşkla bu yardımları yapıyoruz. İnşallah daha fazlasını yaparız. Yıkımların hızlıca aşılması için yaratana dua ediyoruz." dedi.

ABD'Lİ YARDIM KURULUŞLARI BAĞIŞ KAMPANYALARI DÜZENLEDİ



Türkiye'de "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından birçok ABD merkezli STK, nakdi ve ayni yardım çağrılarını ilk günden bu yana sürdürüyor.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek sağlayan Global Giving, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için internet sayfasında 5 milyon dolar hedefle başlattığı yardım kampanyasında şu ana kadar 1 milyon 353 bin dolardan fazla nakde ulaşırken, söz konusu meblağ için 12 binden fazla Amerikan vatandaşı katkıda bulundu.

Daha önce Afganistan, Nepal ve Meksika depremleri için de bağışta bulunan kurumun açıklamasında, "Türkiye ve Suriye Deprem Yardım Fonu'na yapacağınız bağış, Türkiye ve Suriye'de acil yardım sağlayacak ve uzun vadeli iyileştirme çabalarını hızlandıracaktır." ifadesine yer verildi.

66 ülkede faaliyet gösteren Oxford Kıtlık Yardımı Komitesi (OXFAM) ABD şubesi de Türkiye ve Suriye'de ekipleri olduğunu, özellikle kadın ve çocuk depremzedelerin ihtiyaçlarına odaklandıklarını açıkladı.

1970'ten bu yana aralıksız faaliyet gösteren ve "global eşitsizlikle mücadele" mottosu ile hareket eden OXFAM'ın, Türkiye'den deprem görüntülerini merkeze taşıdığı internet sayfasında, Suriye'nin kuzeyinde depremden etkilenen binaların sağlamlığını değerlendirmek için 50 mühendisten oluşan bir ekiple çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Boston merkezli kurumun basın bildirisinde şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin kuzeyinde yerinden edilmiş 2 bin aileye başlangıç olarak, geçici konut ve hijyen malzemeleri için para yardımı yapmayı planlıyoruz. Depremler kendi başlarına bir felaket. Zaten Suriye'deki insanlar 10 yıllık bir iç savaşa rağmen hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ayrıca, Türkiye'nin şu anda harap olmuş güney bölgesinde 1,8 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor."

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Durum Fonu da deprem bölgesi için başlattığı bağış kampanyasının duyurusunda, "Özellikle Suriye'de su, hijyen ve beslenmeye öncelik verdiğini ve ayrıca refakatsiz çocukların ailelerini bulmalarına yardım etmeye odaklandığını" vurguladı.

ARTÇILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKATİ ÇEKTİ



Yoksul topluluklara yardım ulaştırmak için II. Dünya Savaşı'nın sonunda, 1945'te kurulan CARE isimli yardım kuruluşu ise Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki büyük depremin ve artçı sarsıntıların gücüne vurgu yaptı.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrısında bulunan kuruluşun duyurusunda, "Artçı şoklar, 100 yılda bu bölgeleri vuran en güçlü depremlerin bazıları gibi etkili. Binlerce kişi öldü ve hayatta kalanlar dondurucu soğuklarda dışarıda mahsur kaldı. Hayat kurtarıcı yardımlarınız için acele edin." ifadeleri kullanıldı.

CARE, nakit yardımların yanı sıra, yiyecek, barınma, hijyen ve kışlık giyecek gibi bağışların da kabul edileceğini belirtti.

Deprem görüntülerini kurumsal internet sayfalarına taşıyan diğer ABD'li yarım kuruluşu Save the Children (Çocukları Koru) Derneği de depremzede çocuklar için acil durum fonu oluşturduklarını ilan etti.

Yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz bölgede sahada ve müdahale etmeye hazır. Evler, binalar ve temel altyapı yok oldu ve çocukların yiyecek, barınak ve sıcak giysilere erişimleri için acil desteğe ihtiyaçları olacak." sözleriyle durumun ne kadar acil olduğuna dikkat çekildi.

Connecticut merkezli vakıf, "herhangi bir krizde, her zaman en fazla risk altında olan çocukları" öncelediğini belirtti.

MÜSLÜMAN YARDIM KURULUŞLARI DA YARDIM YARIŞINA GİRDİ



Texas'taki Müslüman yardım kuruluşu Baitulmaal, bugünkü yazılı bildirisinde, "Depremin Yıktığı Türkiye ve Suriye'ye 5,35 milyon dolar değerinde yardım gönderdiğini" ve daha fazlasının yolda olduğunu kaydetti.

Bildiride, 7 konteynerden oluşan tıbbi malzemenin ilk ikisinin depremzedelere ulaştığı belirtildi.

Türkiye'deki deprem mağduralar için 5 milyon dolar yardım hedefi belirleyen Michigan adresli Rahatlama ve Gelişim için Yardım Eli (HHRD) isimli vakıf da felaketten sadece bir kaç gün sonra Türkiye'ye ekiplerinin ulaştığı ve şu ana kadar 12 binden fazla mağdura gıda desteği verdiği bilgisini paylaştı.

Bunun dışında, ZAKAT, IMANA, Islamic Relief, Muslim Aid USA ve birçok ABD'i Müslüman kuruluşun Türkiye Suriye'deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyası devam ediyor.

Öte yandan, ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO) ve ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), son açıklamalarında, Türkiye ve Suriye merkezli depremden etkilenenler için cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınmasını ve camilerde cemaatlerin depremzedelere yönelik yardımda bulunmasını teşvik etti.

Washington merkezli İslami kuruluş dün, Amerikan kamuoyunu ve ABD hükümetini, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım eden insani yardım kuruluşlarının çabalarına desteği artırmaya çağırmıştı.