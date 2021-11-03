BioNTech'te 3. doz yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, BioNTech'te 3. doz için tarih verdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. Bakan Koca, açıklamasında, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak." ifadelerini kullandı.