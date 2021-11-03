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03 Kasım 2021 Çarşamba 22:57:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 23:03:00

BioNTech'te 3. doz yarın başlıyor

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Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, BioNTech'te 3. doz için tarih verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. Bakan Koca, açıklamasında, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı BioNTech
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