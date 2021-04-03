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03 Nisan 2021 Cumartesi 08:47:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 08:47:00

BioNTech aşısı böyle yapılıyor

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İlk dozlar vuruluyor! Bir şişeden 6 kişiye aşı çıkıyor. Türkiye'ye 2.8 milyon doz getirilen BioNTech aşıları dün itibarıyla uygulanmaya başladı. Eksi 70 derecede saklanan BioNTech aşıları, randevuya göre özel taşıma aküleriyle naklediliyor.

2.8 milyon doz temin edilen BioNTech aşısının birinci dozlarının uygulanmasına dün itibarıyla Türkiye genelinde başlandı. Uygulamalar, Sinovac ve BioNTech firmaları tarafından üretilen aşıların ikisinin de bulunduğu hastanelerden randevu alan vatandaşların tercihleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen vatandaşlara, BioNTech firması tarafından üretilen aşının birinci dozu vuruldu. Aşı uygulamasının ardından sağlık personelinin gözetiminde bir süre bekletilen vatandaşlarda herhangi bir yan etki oluşmadı.

1 ŞİŞEDEN 6 KİŞİYE AŞI ÇIKIYOR

Akşam'ın haberine göre, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşı uygulamaları hakkında bilgi verdi: "BioNTech aşısının her şeyi farklı. Sinovac 2-8 derecelik dolaplarda, tekli olarak muhafaza ediliyor. Biontech ise -70 derece istiyor."

* Aşının çözünmesi bekleniyor, flakonlar, serum fizyolojikle sulandırılıyor, 10 kere hassas bir şekilde çevriliyor.

* Bir flakondan 6 ayrı doz uygulanıyor. Çözünen aşının 6 saatte bitmesi gerekiyor.

* Aşı olan kişi, herhangi bir yan etkiyle karşı 15 dakika hastanede bekliyor.

* Oda sıcaklığında bekletilmesi halinde, BioNTech'in 5 gün içinde tüketilmesi gerekiyor.

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Etiketler : Prof. Dr. Nurettin Yiyit BioNTech AŞI
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