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28 Aralık 2020 Pazartesi 18:42:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 18:48:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, "Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

"Her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız"

Erdoğan, "Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız. İlk aşaması 2020-2023'ü kapsayan faaliyetleri hayata geçirip ülkemizin dijital altyapısını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz"" değerlendirmesinde bulundu.

"2020'de çiftçimize 22 milyar lira destek verdik"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çiftçimize verdiğimiz destekleri 12 kat artırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır. (Tarımda) Sadece kendi üretimimize bağlı kalırsak böylesine büyük bir gıda ihracatçısı olamayız. Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor.""

Etiketler : Cumhur Başkanlığı kabinesi Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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