Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit

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02 Ekim 2021 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 17:42:00

Bingöl'de terör saldırısında 2 işçi şehit oldu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giden iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında elektrik arızası için Yolçatı köyüne giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatıldığı belirtildi.

Patlamada 2 işçinin şehit olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

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