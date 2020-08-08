Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait EYP ele geçirildi
Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, araziye gömülü el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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