Bingöl'de korkutan deprem

25 Ekim 2020 Pazar 12:51:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 13:20:00
Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Sancaklı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin şiddetini 4,0 olarak ölçtü.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de meydana geldi. Yerin 7.10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.
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