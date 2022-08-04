Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA
Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.20 sıralarında merkez üssü Bingöl merkez olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
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