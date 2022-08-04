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04 Ağustos 2022 Perşembe 00:10:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 00:10:00

Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

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Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.20 sıralarında merkez üssü Bingöl merkez olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Etiketler : Afet ve Acil Durum deprem Bingöl
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