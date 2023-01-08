Binbir surat dolandırıcı 20 yıl sonra yakalandı... 4.5 milyon dolarlık vurgun
Kaynak: İHA
İstanbul'da özel bir bankanın müdürü olarak çalışan Elbeyi A. müşterilerine boş dekontlar imzalatarak yaklaşık 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlini zimmetine geçirmekten 20 yıldır aranıyordu. 2003 yılında sırra kadem basan ve o günden beri hakkında haber alınamayan "Binbir surat dolandırıcı", bir bankadan para çekmeye giderken yakalandı.
İstanbul'da müşterilerine boş dekontlar imzalatarak yaklaşık 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlini zimmetine geçiren banka müdürü Elbeyi A. 20 yıl sonra polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul'da özel bir bankada çalışan Elbeyi A., çeşitli görevlerde bulunduktan sonra şube müdürlüğüne kadar yükseldi. Müşterilerine güven vererek işlemleri ile bizzat ilgilenen şube müdürü, çoğu yurt dışında yaşayan müşterilerinin bazılarına yüksek faiz vaat etti, bir kısmını da yatırım fonlarına yönlendirdi. Zanlı güven verdiği müşterilerine dekont imzalatırken, bazı boş dekontları da araya ekleyerek zimmetine para geçirmeye başladı. İddiaya göre zanlı 39 müşterisinin bankaya yatırdığı 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlik parasını bu şekilde kendi hesabına aktardı. Bir müşterisin şikayetiyle foyası ortaya çıkan dolandırıcı, 2003 yılında sırra kadem bastı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yıllar öncesinde kalmış olayı yeninden araştırarak zanlıyı yakaladı. Büyükçekmece'de bir bankadan para çekmeye giden zanlı, ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından da Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
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