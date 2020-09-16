Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedavisi gören Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli mesai arkadaşımız Binbaşı Halil İbrahim Kaya, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."
- Merdiven altı maskelere dikkat! Bez maskeler için kanserojen riski uyarısı
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Ne yaparlarsa yapsınlar Filistin halkı kazanacaktır
- Başkan Erdoğan'dan Yoshihide Suga'ya tebrik mesajı
- Koronavirüs tedavisi gören Binbaşı Kaya hayatını kaybetti
- Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
- Bakan müjdeyi verdi! 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak