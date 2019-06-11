Binali Yıldırım'ın İsmail Küçükkaya itirazına tepkisi: Elhamdulillah alnımız ak başımız diktir
Bir vatandaşın, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlük yapacak olmasına itiraz etmesine Binali Yıldırım'ın yanıtı, "Hiç kimse bir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdulillah alnımız ak başımız dik" oldu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kahvaltı programında esnafla bir araya geldi.
Yıldırım, burada pazar günü yapılacak olan televizyon programıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
"DÜŞÜNCELERİMİZİ 82 MİLYONLA PAYLAŞACAĞIZ"
Yıldırım, “İnşallah bu pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız" dedi.
"VIZ GELİR TIRIS GİDER"
Bu sırada vatandaşlardan birinin, “Başkanım İsmail Küçükkaya taraf" diye bağırması üzerine Binali Yıldırım, “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik" dedi.
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