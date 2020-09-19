Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'dan sevindiren haber! Koronavirüs testi negatif çıktı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs PCR testinin negatif çıktığını duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Binali Yıldırım, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" açıklamasını yaptı.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın, geçen 3 Eylül'de Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan PCR test sonuçları pozitif çıkmış ve evde tedavi görmüşlerdi.